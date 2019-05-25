"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)

تواصل جمعية الأورمان بالبحيرة نشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة وذلك خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تلبيه احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.





حيث قامت الجمعية بإحلال وتجديد لعدد 26 منزل بعد إعادة إعمارها من نجارة ومحارة وسباكة وكهرباء ونقاشة ورخام وسيراميك، وتم تزويدها بالأثاث والأجهزة الكهربائية والفرش بقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسي، وكذا تم افتتاح عدد 4 مساجد بعد إعادة بنائها بشكل كامل وتشطيبها وتجهيزها ضمن مشروع الأورمان لبناء دور العبادة وإعمار بيوت الله.



