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"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)

السبت 25/مايو/2019 - 10:35 م
الأورمان تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
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إسلام أمين
 
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تواصل جمعية الأورمان بالبحيرة نشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة وذلك خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تلبيه احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

حيث قامت الجمعية بإحلال وتجديد لعدد 26 منزل بعد إعادة إعمارها من نجارة ومحارة وسباكة وكهرباء ونقاشة ورخام وسيراميك، وتم تزويدها بالأثاث والأجهزة الكهربائية والفرش بقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسي، وكذا تم افتتاح عدد 4 مساجد بعد إعادة بنائها بشكل كامل وتشطيبها وتجهيزها ضمن مشروع الأورمان لبناء دور العبادة وإعمار بيوت الله.

وقال أحمد عبد المحسن مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، انه بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك ستقوم الجمعية بتوزيع عدد 1000 طقم أحذية جديدة وعدد 500 طقم ملابس جديدة على قرى مركز أبو المطامير للأسر الأكثر احتياجا والأطفال الأيتام.
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
"الأورمان" تساهم في إعادة إعمار 26 منزلًا و4 مساجد بالبحيرة (صور)
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