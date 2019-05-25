البرهان يغادر القاهرة عقب زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس السيسي
السبت 25/مايو/2019 - 09:29 م
أحمد مرعي
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غادر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان القاهرة عقب زيارة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن زيارة البرهان تعكس الروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي مصر والسودان والترابط التاريخي ووحدة المصلحة والمصير المشترك.
وأكد السيسي أن الشعب المصري يدعم بشكل كامل أمن واستقرار السودان ونساند الإرادة الحرة لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده.
أضاف: مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن زيارة البرهان تعكس الروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي مصر والسودان والترابط التاريخي ووحدة المصلحة والمصير المشترك.
وأكد السيسي أن الشعب المصري يدعم بشكل كامل أمن واستقرار السودان ونساند الإرادة الحرة لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده.
أضاف: مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، خلال لقاءه مع الرئيس المصري، أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ولا نية لانسحابه وأنه يدعم العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
تأتي زيارة البرهان قبل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المرتقبة صباح الأحد، دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للضغط على المجلس الانتقالي لنقل السلطة إلى المدنيين فيما لا تزال المفاوضات متوقفة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.
وتعتبر صلاحيات وتركيبة المجلس السيادي المقترح لتولي السلطة العليا في الفترة الانتقالية هي العقبة الكؤود أمام توقيع اتفاق نهائي بين الجانبين.
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