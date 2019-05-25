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قتلى وجرحى من المدنيين في هجوم مسلح بريف حماة السوريه

السبت 25/مايو/2019 - 09:26 م
قتلى وجرحى من المدنيين في هجوم مسلح بريف حماة السوريه
هجوم مسلح بريف حماة
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وكالات
 
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أعلن اللواء الروسي فيكتور كوبتشيشين عن وقوع أربعة قتلى وسبعة جرحى نتيجة هجوم المسلحين على منطقة خفض التصعيد في بلدة عين الكروم ومدينة السقيلبية.

وقال اللواء، "قام مسلحو منظمة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة، المنظمة المحظورة في روسيا) ي صباح يوم 25 مايو/أيار، بإطلاق الصواريخ من منطقة خفض التصعيد في إدلب على مناطق عين الكروم والسقيلبية في شمال محافظة حماة"، مشيرا إلى أن الإرهابيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا.

 

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