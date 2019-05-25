حسام موافي: لم أحصل على أي درس خصوصي لأنها كانت عار

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التعليم في الماضي كان نموذجيا، لافتَا إلى أنه لم يحصل على أي درس خصوصي في حياته، خاصة أن الدروس الخصوصية كانت عار، ولا يلجأ إليها إلا الطالب الضعيف والمتخلف.



وتابع "موافي"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنه لم يعد يتابع كرة القدم بسبب غياب الانتماء لدى اللاعبين تجاه أنديتهم، بسبب المال وهو ما يسمى بالاحتراف، مضيفًا أنه يحب كرة القدم وكان يلعب في النادي الأهلي، ويمارس السباحة حتي الآن.

