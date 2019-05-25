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نيجيريا: مقتل 25 جندياً بكمين مسلح

السبت 25/مايو/2019 - 09:21 م
نيجيريا: مقتل 25 جندياً بكمين مسلح
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الفجر السعودي
 
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قال مصدران أمنيان في نيجيريا، إن مسلحين من تنظيم بوكو حرام الإرهابي قتلوا ما لا يقل عن 25 جندياً نيجيرياً وعدد من المدنيين، في كمين بشمال شرق البلاد، صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم مميت على الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال أحد المصدرين وهو ضمن مجموعة من الحراس تقاتل إلى جانب الجيش ضد المسلحين: "نصبوا كميناً وطوقوا العربات التي تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم".

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المزيد عن: نيجيريا مقتل كمين مسلح بوكو حرام
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