نيجيريا: مقتل 25 جندياً بكمين مسلح

قال مصدران أمنيان في نيجيريا، إن مسلحين من تنظيم بوكو حرام الإرهابي قتلوا ما لا يقل عن 25 جندياً نيجيرياً وعدد من المدنيين، في كمين بشمال شرق البلاد، صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم مميت على الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال أحد المصدرين وهو ضمن مجموعة من الحراس تقاتل إلى جانب الجيش ضد المسلحين: "نصبوا كميناً وطوقوا العربات التي تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم".