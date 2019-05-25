العثور على جثة عامل ملقاة أمام منزله بمنطقة البساتين
السبت 25/مايو/2019 - 09:23 م
داليا عادل
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عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة عامل جبس مقتولا وجثته ملقاة أمام منزله بمنطقة البساتين.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله بأحد شوارع منطقة بئر ام سلطان بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "س ج، 28 سنة"، عامل جبس، وبعمل التحريات الأولية تبين أن المجنى عليه على خلاف مع عدد من العمال وتربطهم علاقة عمل، وجارى ضبطهم.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله بأحد شوارع منطقة بئر ام سلطان بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "س ج، 28 سنة"، عامل جبس، وبعمل التحريات الأولية تبين أن المجنى عليه على خلاف مع عدد من العمال وتربطهم علاقة عمل، وجارى ضبطهم.
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