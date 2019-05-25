جامعة الإسكندرية: فتح ملاعب الجامعة وإتاحة الأجهزة الرياضية مجاناً خلال الإجازة الصيفية

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الجامعة المنعقد اليوم السبــت بضرورة تطوير منظومة التعليم وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتطورة، والتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات بجامعة الإسكندرية، من خلال تسجيل الطلاب إليكترونيًا، كما تقرر فتح التحصيل الإليكتروني للمصروفات اعتبارا من أغسطس القادم.





كما أكد "الكردي" على عمداء الكليات بضرورة إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية خلال الإجازة الصيفية، واستغلال فترة الإجازة الصيفية في إجراء عمليات الصيانة الشاملة لكافة المرافق الرياضية بالجامعة، وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية، وقيام كل كلية بتحديد احتياجاتها من الأجهزة الرياضية لإتاحتها للطلاب بالكليات المختلفة، ووضع خطة لإتاحة استخدام ملاعب الجامعة والأجهزة الرياضية للطلاب مجانًا.





وفى إطار حرص الجامعة على تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، استعرض المجلس الخطابات التنفيذية لتطبيق آلية جديدة لصرف الأدوية بالتعاون مع سلسلتين من الصيدليات المعروفة بطريقة سهلة وميسرة وذلك عن طريق مكتب الخدمة الصحية بإدارة الجامعة.



