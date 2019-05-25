ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حازم مرسي: أتمنى الحصول على فرصة مع الإسماعيلي

السبت 25/مايو/2019 - 09:12 م
حازم مرسي: أتمنى الحصول على فرصة مع الإسماعيلي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
تمنى حازم مرسى هداف الناشئين والذى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول حصوله على أول فرصة المشاركة فى مواجهة الجونة المقبلة.

ويحل الدراويش ضيفا على الجونة مساء الأثنين ، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وانضم مرسى لقائمة لقاء الأهلى بالجولة الماضية والذى انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما الا أنه لم يشارك وتابع القمة من مقاعد البدلاء.

يذكر أن مرسى قد نجح فى لفت الأنظار بعد مساهمته فى حصد لقب دورى الجمهورية مواليد 99 وحصوله على لقب الهداف بجانب تألقه فى الوديات وتسجيله الاهداف بشكل دائم ضمن صفوف الفريق الأول.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
0
x
20:00
1
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
0
x
21:00
2
فالنسيا