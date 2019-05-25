حازم مرسي: أتمنى الحصول على فرصة مع الإسماعيلي

تمنى حازم مرسى هداف الناشئين والذى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول حصوله على أول فرصة المشاركة فى مواجهة الجونة المقبلة.





ويحل الدراويش ضيفا على الجونة مساء الأثنين ، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى.





وانضم مرسى لقائمة لقاء الأهلى بالجولة الماضية والذى انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما الا أنه لم يشارك وتابع القمة من مقاعد البدلاء.





يذكر أن مرسى قد نجح فى لفت الأنظار بعد مساهمته فى حصد لقب دورى الجمهورية مواليد 99 وحصوله على لقب الهداف بجانب تألقه فى الوديات وتسجيله الاهداف بشكل دائم ضمن صفوف الفريق الأول.