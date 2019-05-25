إضاءة مبنى الخارجية المصرية احتفالا بـ"يوم إفريقيا"
السبت 25/مايو/2019 - 09:13 م
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احتفلت وزارة الخارجية المصرية، بيوم إفريقيا، وذلك بإضاءة المبنى بكلمة مصر وإفريقيا.
كما أطلقت الوزارة، حملة على مدار اليوم، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا للعام ٢٠١٩، وذلك خلال الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبقية المنصات الإعلامية لوزارة الخارجية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، وتشمل الحملة تسليط الضوء على جوانب من المُساهمات المصرية في دعم مسار العمل الأفريقي المشترك.
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