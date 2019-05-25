البحرين تنظم ندوة حول تقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء

نظمت جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" ندوة حول تقنيات الجيل الخامس(5G)، وانترنت الأشياء (IoT)، تحت رعاية وحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، ذلك في إطار اللقاء الرمضاني للجمعية الذي نظمته في فندق الدبلومات بحضور عدد من أعضاء الجمعية وكبار قادة قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين.





وفي تصريح له على هامش اللقاء، أكد وزير المواصلات والاتصالات حرصه على رعاية ودعم ما تقوم به جمعية "بتك" من مبادرات ومشاريع من شأنها تعزيز النهوض بقطاع التقنية في مملكة البحرين، ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادره، وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين.





وقال وزير المواصلات والاتصالات: "هذا اللقاء اليوم فرصة نجتمع فيها مع صناع القرار في شركات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، فنطلع على توجهاتهم ومرئياتهم، ونتعرف على آخر مشاريعهم، بما يعزز من استراتيجية الدولة الحريصة على تطوير سياستنا للنهوض بهذا القطاع الحيوي"، مضيفا "أن البحرين تمر بمرحلة في غاية الأهمية في نطاق تطوير قطاع التقنية في إطار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، وقد شهدنا مؤخرا مبادرة مهمة جدا تمثلت في إعادة هيكلة شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين، أحدهما للبيع بالجملة والآخر لتقديم الخدمات لشركات الاتصالات الأخرى، وسيتم طرح تلك الخدمات في الأسواق بأسعار مغرية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسوف يستفيد من هذه الخطوة الجريئة والمتميزة قطاع الأعمال والجمهور بشكل عام".





ولفت في الإطار ذاته إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي تطلق خدمة الجيل الخامس بطريقة تجارية، وتوقع أن الشركات ستبدأ بتقديم هذه الخدمات في يونيو المقبل، قائلاً: "بعض الشركات أعلنت بالفعل عن بعض تلك الخدمات، واعتقد أن هذا من شأنه التحفيز على استخدام تقنيات المعلومات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي وأضاف "نسعى للعمل مع جميع الشركات ورواد الأعمال من أجل ذلك، وشابات وشبان البحرين لديهم اليوم فرصة سانحة في هذا المجال".





بدوره أكد الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، أن الجامعة تقوم بدور كبير من أجل تزويد الشباب بالمؤهلات العملية، والمهارات الأساسية في شتى المجالات، وخاصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن جامعة البحرين قامت بطرح برامج متميزة في مجالات جديدة، مبينا ان الجامعة طرحت منذ فترة الماجستير في مجال البيانات الضخمة (Big Data)، وكذلك في الأمن السيبراني، كما بدأت باستخدام تقنية بلوك تشين (BlockChain) في توثيق شهادات الخريجين.





وأضاف حمزة: "إن جامعة البحرين وباعتبارها الجامعة الوطنية الأولى لا بد من أن تكون رائدة في تقديم هذه التقنيات المتقدمة، وبما يعزز مهمة الجامعة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر تأهيل الشباب، وكذلك طرح البرامج، وجذب شركات الاستثمار الساعية خلف توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة".





من جانبه أكد عبيدلي العبيدلي رئيس جمعية بتك، حرص الجمعية على تنظيم هذا اللقاء الرمضاني من أجل تعزيز التواصل مع الأعضاء ومجتمع تقنية المعلومات الاتصالات في مملكة البحرين، والاطلاع على أحدث التطورات في هذا القطاع، قائلاً: "شهدنا اليوم نقاشا مثمرا حول إنترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس للاتصالات، وما تتطلبه من تطورات في مجال أمن المعلومات وغيرها، مضيفا يأتي كل ذلك في إطار توجه الجمعية العام الهادف إلى تسليط الأضواء على آخر تطورات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات".





كما أوضح مستشار الجمعية أحمد عطية الله الحجيري أن النقاشات المثمرة التي طرحها اللقاء ترسم معالم طريق أمام تطوير قطاع تقنية المعلومات ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.





وقال الحجيري: "لا شك أنها فرصة سانحة أمام ممثلي شركات التقنية وصناع القرار التقني في القطاعين الحكومي والخاص من أجل التعرف على تطورات السوق وكيفية الاستفادة منها، وتطوير أعمالهم بناء على ذلك، وتقديم خدمات ومنتجات تقنية تلبي الاحتياجات المستجدة للعملاء والأسواق".