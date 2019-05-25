نيمار يطلق تصريحا مدويا عن البرازيل

أكد المهاجم نيمار دا سيلفا، عقب انضمامه السبت لمعسكر المنتخب البرازيلي، أنه لا أحد يقدر على إيقاف السليساو عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره.





وقال نجم باريس سان جيرمان، في تصريحات لموقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فور انضمامه للمعسكر "الضغط علينا كبير، ولكن عندما يكون الفريق وسط جماهيره لا يمكن لأحد إيقافه".





وأكد قائد السيليساو الذي وصل للمعسكر قبل الميعاد المتوقع وصوله فيه بـ3 أيام "انتابتني فرحة جنونية عقب الانضمام لقائمة المنتخب، أنا في حالة تركيز بنسبة 100% مع الفريق وسعيد أيضا للغاية".





وأوضح نيمار أنه سنحت له فرصة المشاركة مع المنتخب البرازيلي في مسابقتين على أرضه، على الرغم من أن المرة الأولى كانت "سيئة" (بعد هزيمة السيليساو بسباعية من ألمانيا في مونديال 2014)، ولكن في الثانية توج منتخب الكناري بذهبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.





وأضاف نيمار "آمل أن تلتف حولنا الجماهير والشعب البرازيلي بأكمله وأن نقدم بطولة كبيرة.





ستستضيف البرازيل البطولة في الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل.





وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة في 14 يونيو المقبل بين منتخبي السيليساو وبوليفيا على ملعب (مورومبي) بمدينة ساو باولو.





ويلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019 بجوار كل من بوليفيا وفنزويلا وبيرو.



