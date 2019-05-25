قبل العيد .. اعرف أسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور في محلات العبد

أسعار الكحك والبسكويت، يشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا على محلات الحلويات لشراء

كحك العيد

والبسكويت والبيتي فور، حيث أن هذه الحلويات لا يخلو منها أي بيت في العيد، واليوم سنُقدم لكم قائمة بأسعار

الكحك والبسكويت والبيتي فور في العيد في محلات العبد.