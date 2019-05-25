قبل العيد .. اعرف أسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور في محلات العبد
السبت 25/مايو/2019 - 08:54 م
Advertisements
Advertisements
أسعار الكحك والبسكويت، يشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا على محلات الحلويات لشراء كحك العيد والبسكويت والبيتي فور، حيث أن هذه الحلويات لا يخلو منها أي بيت في العيد، واليوم سنُقدم لكم قائمة بأسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور في العيد في محلات العبد.
أسعار كحك العيد والبسكويت والبيتي فور في محلات العبد:-
- كيلو كحك ملبن بـ 95 جنيه.
- كيلو كحك سادة بـ 95 جنيه.
- كيلو كحك عجمية بـ 95 جنيه.
- كيلو كحك عين جمل بـ 140جنيه.
- كيلو كحك فسدق بـ 140 جنيه.
- كيلو غريبة بـ 120 جنيه.
- كيلو بسكويت (سادة، برتقال، جوز هند، شيكولاتة) بـ 85 جنيه.
- كيلو بيتيفور ممتاز بـ 110 جنيه.
- كيلو بيتيفور بالمكسرات بـ 140 جنيه.
- كيلو منين سادة بـ 85 جنيه.
- كيلو منين عجوة بـ 85 جنيه.
- كيلو مشكل (سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت) بـ 100 جنيه.
- كيلو ونصف (كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة) بـ 155 جنيه.
- 2 كيلو (كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة) بـ 200 جنيه.
- 3 كيلو مشكل (كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز - بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – غريبة) بـ 345 جنيه.
- 4 كيلو مشكل (كحك سادة – كحك عجمية – كحك عين جمل - بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – غريبة) بـ 450 جنيه.
- علبة صفيح هدايا (كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز - بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت شيكولاتة -غريبة) بـ 485 جنيه.
Advertisements
المزيد عن: محلات العبد كحك العيد عيد الفطر المبارك عيد الفطر 2019 عيد الفطر حلواني العبد الكحك والبسكويت والبيتي فور العبد اسعار كحك العيد 2019 اسعار كحك العيد اسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور اسعار الكحك والبسكويت في العيد اسعار الكحك 2019 أسعار الكحك
- تعرف على أسعار "كحك العيد" بعد ارتفاع أسعار السكر
- عشان تعمل حسابك.. أسعار كحك العيد بالمحلات في 2018
- أسعار مخبوزات العيد 2019 من تسيباس "كعك وبسكويت وبيتفور وغريبة ومنين"
- أسعار مخبوزات العيد 2019.. كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور
- أسعار مخبوزات عيد الفطر المبارك 2019 "كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور"
- أسعار مخبوزات العيد 2019.. كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور
- أسعار كحك العيد اليوم الخميس 2019- 5- 23 في محافظة الشرقية
- أسعار كحك العيد اليوم الخميس 2019- 5- 23 في محافظة البحيرة
- أسعار كحك العيد اليوم الخميس 2019- 5- 23 في سيناء
- أسعار كحك العيد من العبد 2019 وأسعار بسكويت العيد والبيتي فور والغريبة