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قبل العيد .. اعرف أسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور في محلات العبد

السبت 25/مايو/2019 - 08:54 م
قبل العيد .. اعرف أسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور في محلات العبد
صورة أرشيفية
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أسعار الكحك والبسكويت، يشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا على محلات الحلويات لشراء كحك العيد والبسكويت والبيتي فور، حيث أن هذه الحلويات لا يخلو منها أي بيت في العيد، واليوم سنُقدم لكم قائمة بأسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور في العيد في محلات العبد.

أسعار كحك العيد والبسكويت والبيتي فور في محلات العبد:-

- كيلو كحك ملبن بـ 95 جنيه.

- كيلو كحك سادة بـ 95 جنيه.

- كيلو كحك عجمية بـ 95 جنيه.

- كيلو كحك عين جمل بـ 140جنيه.

- كيلو كحك فسدق بـ 140 جنيه.

- كيلو غريبة بـ 120 جنيه.

- كيلو بسكويت (سادة، برتقال، جوز هند، شيكولاتة) بـ 85 جنيه.

- كيلو بيتيفور ممتاز بـ 110 جنيه.

- كيلو بيتيفور بالمكسرات بـ 140 جنيه.

- كيلو منين سادة بـ 85 جنيه.

- كيلو منين عجوة بـ 85 جنيه.

- كيلو مشكل (سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت) بـ 100 جنيه.

- كيلو ونصف (كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة) بـ 155 جنيه.

- كيلو (كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة) بـ 200 جنيه.

- 3 كيلو مشكل (كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز - بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – غريبة) بـ 345 جنيه.

- كيلو مشكل (كحك سادة – كحك عجمية – كحك عين جمل - بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – غريبة) بـ 450 جنيه.

- علبة صفيح هدايا (كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز - بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت شيكولاتة -غريبة) بـ 485 جنيه.
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