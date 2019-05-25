خالد الجندي: "هذه الابتلاءات والامتحانات لن تخلو منها أمة"
السبت 25/مايو/2019 - 09:03 م
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويختبر كل إنسان بما هو فيه، فالعالم يُبتلي في علمه، والغني يُبتلى في ثروته، والقوي يُبتلى في قوته.
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الله سيسأل المريض يوم القيامة عن صبره في مرضه، والغني فيما أنفق أمواله، والعالم فيما استخدم علمه، وخلافه، معقبًا: "هذه الابتلاءات والامتحانات لن تخلو منها أمة".
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الله سيسأل المريض يوم القيامة عن صبره في مرضه، والغني فيما أنفق أمواله، والعالم فيما استخدم علمه، وخلافه، معقبًا: "هذه الابتلاءات والامتحانات لن تخلو منها أمة".
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