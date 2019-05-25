إخلاء عقار عقب انهيار جزئي في الإسكندرية (صور)





شهدت منطقة اللبان غربي محافظة الإسكندرية، انهيار جزئي بعقار قديم، دون حدوث أي من الإصابات.تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، إشارة تُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بعنوان 35 ش امحوتب، دائرة قسم اللبان.وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ وبرفقتها المهندس المختص والنوباتجية المسائية بالحي لمعاينة العقار المكون من أرضي وطابق واحد، وكلفت إدارة المشروعات بالحي بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار.وقامت إدارة المشروعات، بإستدعاء مقاول الهدم وإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة من العقار وذلك بعد تحرير محضر إخلاء إداري للعقار برقم 186 بقسم شرطة اللبان.