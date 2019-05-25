تعليم البحر الأحمر: نسبة نجاح نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي الفندقي 59%

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن نسبة نجاح نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي الفندقى 59% ويمثلون 59 طالبًا ناجحًا من إجمالي 95، وذلك بعد إعادة تصحيح أوراق الإجابة من قبل اللجنة المشكلة.





ومن جانبه قال كمال سليمان، رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، إن ما قامت به إدارة الغردقة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة نورا فاضل وكيل التربية والتعليم، والتي قررت تشكيل لجنة لإعادة تصحيح أوراق الإجابة بعد إعلانها من قبل المدرسة بدون اعتمادها من الإدارة بنسبة نجاح 29% هو يمثل حفاظا على مصلحة الطلاب.





وكانت أعلنت إدارة مدرسة جمال نظيم الفندقية، نتيجة الصف الأول الثانوي دون أن تعتمد من الإدارة أو المديرية، حيث بلغ عدد الناجحين 28 طالبًا من إجمالي 95 طالبا، بنسبة نجاح 29%.





وسلمت إدارة المدرسة الشهادات معتمدة للطلاب وتجمع عدد كبير من أولياء أمور طلاب مدرسة جمال نظيم الفندقية أمام مديرية التربية والتعليم وإدارة الغردقة التعليمة للتقدم بشكاوى بعد رسوب أغلب طلاب الصف الأول بعد أن أعلنت المدرسة النتيجة.



