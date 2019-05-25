سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5/25/ 2019

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استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، ويقدم بنك مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 21.33 جنيها، ويقدم البنك الأهلى اليونانى بمصر أقل سعر للبيع بما يعادل 21.41 جنيها، لتصبح أسعار صرف الجنيه الاسترليني وفقا لأخر تحديث كالتالي:



سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى

21٫24 جنيها للشراء

21٫40 جنيها للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

21.24 جنيه للشراء

21.48 جنيه للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

21.24 جنيه للشراء

21.48 جنيه للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى بنك البركة

21.12 جنيها للشراء

21.69 جنيها للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى CIB

21.19 جنيها للشراء

43. 21 جنيها للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

21.33 جنيها للشراء

21.54 جنيها للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى المصرف المتحد

21.22 جنيها للشراء

21.45 جنيها للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

21.45 جنيها للشراء

21.7 جنيها للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس

21.35 جنيها للشراء

21.61 جنيها للبيع



سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

21.37 جنيها للشراء

21.62 جنيها للبيع