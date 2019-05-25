فروسينوني وكييفو يتعادلان سلبيا ويودعان الكالتشيو

خيم التعادل السلبي على اللقاء، الذي جمع فروسينوني بضيفه كييفو فيرونا، اليوم السبت، في مستهل الجولة الـ38 والأخيرة، من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "السيري آ".





وعلى ملعب (بينيتو ستريبي) ظل التعادل السلبي قائما، في اللقاء الذي يعد تحصيل حاصل لكلا الفريقين، اللذين تأكد هبوطهما منذ عدة جولات إلى "السيري بي".





ويتذيل كييفو فيرونا الترتيب برصيد 17 نقطة، ويحتل فروسينوني المرتبة الـ19 وقبل الأخيرة، برصيد 25 نقطة.





يذكر أن مثلث الهبوط سيكتمل غدًا الأحد، بعد انتهاء مواجهات الجولة الـ38، حيث تتنافس أندية جنوى وإمبولي وأودينيزي وفيورنتينا، على تجنب دخول هذه المنطقة.



