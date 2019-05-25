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رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

السبت 25/مايو/2019 - 08:05 م
رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE
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رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE
سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على مواجهة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك، ودعم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا لمدربه إرنستو فالفيردي.
رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE
وعنونت صحيفة "ماركا": "لعبة العروش الحلقة الأخيرة".
رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE
وأضافت: "برشلونة يبحث عن الكأس الخامسة على التوالي، وفالنسيا يريد اللقب في ذكرى المئوية".
رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE
وتابعت: "راموس يخبر فلورنتينو بيريز بأنه يريد مغادرة ريال مدريد".
رابط beIN Match مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف رابط مباراة برشلونه بث حي يتوتيوب جول ميسي KoRa LIVE

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