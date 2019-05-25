2.18 دولار تراجع في سعر برميل النفط الكويتي
السبت 25/مايو/2019 - 08:01 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
سجل سعر برميل النفط الكويتي سعر69.47 دولار مقابل 71.65 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي، ليتراجع بنحو 2.18 دولار.
وأرجعت وكالة أنباء الكويت التراجع إلى تراجع أسعار النفط بنحو 5 % في الاسواق العالمیة، مع تراجع توقعات الطلب على الخام بسبب التوترات التجاریة التي دفعت الخامین القیاسیین لتسجیل أكبر هبوط لیوم واحد وأكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر.
وأضافت أن عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت أنهت جلسة التداول منخفضة 3.23 دولار لتبلغ عند التسوية 67.76 دولار للبرمیل.
ونوهت بهبوط عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط 3.51 دولار لتسجل عند التسویة 57.91 دولار للبرميل.
Advertisements
- نفط الكويت ينخفض لـ 81.07 دولار للبرميل
- النفط الكويتي يرتفع لـ 65.7 دولار للبرميل
- النفط الكويتي يتراجع دولارً واحداً للبرميل
- النفط الكويتي يرتفع لـ 52.4 دولار للبرميل
- سعر برمیل النفط الكویتي يرتفع 76 سنتاً
- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا
- النفط الكويتي يتراجع 1.09 دولار للبرميل
- ارتفاع سعر برمیل النفط الكویتي 66 سنتا
- برمیل النفط الكویتي يرتفع 52 سنتا
- تراجع في سعر برميل النفط الكويتي بالرغم من ارتفاع الخام العالمي