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مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي أمام فالنسيا

السبت 25/مايو/2019 - 08:02 م
مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي أمام فالنسيا
برشلونة
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مني العوضي
 
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أعلن إرنستو فالفيردي مدرب نايد برشلونة، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة فالنسيا مساء اليوم السبت في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية كالآتي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين 

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو - كيلمو لونجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - ايفان راكيتيتش - سيرجي روبيرتو 

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - ليونيل ميسي

وتقام مباراة برشلونة مع فالنسيا على ملعب "بينيتو فيامارين" مساء اليوم السبت وذلك في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
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