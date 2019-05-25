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عاجل.. "السيسي" والبرهان يتفقان على دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني

السبت 25/مايو/2019 - 08:01 م
عاجل.. السيسي والبرهان يتفقان على دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني
صورة من اللقاء
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، اليوم السبت، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس  السيسى عقد جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حيث تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.

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