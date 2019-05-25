"محور قوص نقادة".. أحد المشروعات الكبرى في قنا

يعتبر محور "قوص نقادة"، بطول 19 كيلو متر مربع، والذي سيربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، أحد أهم المشروعات الكبرى التى تشهدها محافظة قنا، حيث سيكون له دور كبير فى مشروعات الدولة القومية لتنمية جنوب الصعيد، فضلا عن دوره المستقبلى فى تسهيل الاستثمارات، وتنشيط السياحة.





وهنا ترصد " الفجر "، أبرز المعلومات عن مشروع محور قوص نقاده على نهر النيل في قنا، عبر السطور التالية.





طول المحور

محور قوص نقاده، أحد أهم المشروعات التنموية الهامة بالمحافظة والذي سيحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة، ويمتد المحور بطول 19 كم.





تكلفته

وتتخطى تكلفته المالية المليار و200 مليون جنيه، والمحور سيربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفق، وتم الانتهاء من عمل أول نفق بقرية العليقات.





هدفه

يساهم الكوبري في تيسير حركة الانتقال بين شرق وغرب النيل، ويخدم مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلا كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بمدينة فقط.





محتوياته

يضم محور "قوص – نقادة"، نحو 15 كوبرى علوى، و4 أنفاق، ويخدم المحور مشروعات التنمية والاستثمار، كمشروع المثلث الذهبى، والمنطقة الصناعية، والمنطقة الاستثمارية بقفط، و جارى البدء فى تنفيذ مرحلة "القواعد والأعمدة" الخاصة بالمحور، بعدما تم الانتهاء من صب 124 خازوق خرسانى بالمجرى الملاحى لنهر النيل، وتم الانتهاء من تنفيذ أحد الأنفاق المارة أسفل المحور بالكامل فى قرية "العليقات".



