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الأوكرانية ياستريميسكا تحصد لقب ستراسبورج

السبت 25/مايو/2019 - 08:00 م
الأوكرانية ياستريميسكا تحصد لقب ستراسبورج
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وكالات
 
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حصدت الأوكرانية ديانا ياستريميسكا لقب بطولة ستراسبورج المفتوحة للتنس، بعد فوزها في النهائي اليوم، السبت، على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين لواحدة.

واستغرقت المصنفة الـ42 عالميا ساعتين و59 تقريبا من أجل حسم اللقاء لصالحها بنتيجة 6-4 و5-7 و7-6(7-3).

وبهذا تضيف صاحبة الـ19 عاما ثاني ألقابها هذا العام بعد بطولة هواهين في تايلاند.

ويعد هذا هو ثالث لقب في مسيرة الأوكرانية الاحترافية بعد بطولتي (هواهين وهونج كونج).

على الجانب الآخر، لم تنجح جارسيا (25 عاما) في حصد أي لقب لها حتى الآن منذ بداية العام.

واكتفت المصنفة الـ24 عالميا بالألقاب الستة التي توجت بها منذ بداية مسيرتها الاحترافية، وكان آخرها العام الماضي في تيانجين الصينية.

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