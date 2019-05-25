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barcelona vs valencia live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD

السبت 25/مايو/2019 - 07:58 م
barcelona vs valencia live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD
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barcelona vs valencia live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD

Barcelona Vs Valencia Live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD

يفتتح ملعب إستاد بينتو فيامارين اليوم السبت مباراة برشلونة وفالنسيا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويدخل إرنستو فالفيردي المباراة بنية الفوز للجمع بين الثنائية المحلية وإسعاد الجماهير خاصةً بعد السقوط الغير منتظر ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وتعاني كتيبة برشلونة قبل المباراة من غياب النجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز وبديله كيفين برنس بواتينج بسبب الإصابة.

في المقابل يسعى فريق نادي فالنسيا إلى الخروج بتتويج محلي الموسم الجاري بعد تألق كتيبة مارسيلينو والوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على الرغم من البداية المتعثرة للفريقان في الليجا.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الاسباني لكرة القدم تعيين الحكم الدولي أونديانو مايينكو الذي أدار المباراة الأخيرة له تلك التي جمعت بين ريال مدريد وخيتافي في الليجا.

barcelona vs valencia live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD

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