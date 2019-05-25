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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس ملك إسبانيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD

السبت 25/مايو/2019 - 07:54 م
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس ملك إسبانيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD
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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس ملك إسبانيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD

وتعادل فالنسيا في مواجهتي برشلونة في الليجا هذا الموسم، كما حقق انتصارا مهما على ريال مدريد في معقل الخفافيش "الميستايا" في الدور الثاني بالليجا

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس ملك إسبانيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD

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والنقطة الأهم التي قد تلعب في صالح الخفافيش، هي الحالة المعنوية للاعبين بعد ما حققوه هذا الموسم، مقابل الحالة السيئة التي يعيشها لاعبو برشلونة، بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول بهزيمة كارثية برباعية نظيفة.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس ملك إسبانيا منقولة على قناة beIN SPORTS HD


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