ويملك مارسيلينو الأسلحة الكافية لإيذاء برشلونة، حيث أن دفاع الخفافيش كان مميزًا هذا الموسم، وأرقامهم كانت ضمن الأفضل في الليجا، ويعرفون كيفية تحجيم خصومهم ومنعهم من اختراق مناطق الخطر.

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ويعتمد مدرب الخفافيش على التنظيم الشديد بالكرة وبدونها، ويلجأ إلى التحركات المستمرة لنقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم بسرعة، فأسلوبه هو اللعب من لمسة واحدة للوصول إلى المرمى بأسرع وقت ممكن.

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وعلى المستوى الهجومي، يعيش الثنائي جويديس ورودريجو أعلى مستوياتهم، كما قدم باريخو موسمًا رائعًا من حيث صناعة الأهداف وبناء الهجمات بجانب الأدوار الدفاعية.



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يلا كورة bArCeLoNa مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (نهائي الكأس) في الجول رابط مباراة برشلونة GoaL MessI