ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رابط Copa del Rey مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا لايف لاين برشلونة بث حي جودة متعددة نهائي كأس الملك

السبت 25/مايو/2019 - 07:50 م
رابط Copa del Rey مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا لايف لاين برشلونة بث حي جودة متعددة نهائي كأس الملك
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
رابط Copa del Rey مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا لايف لاين برشلونة بث حي جودة متعددة نهائي كأس الملك
مارسيلينو المدير الفني لفالنسيا سيدفع بالقوة الضاربة أمام برشلونة، والاعتماد على طريقته (4-4-2) بالتشكيلة التالية: 

حراسة المرمى: خاومي 

خط الدفاع: جايا، باوليستا، جاراي، بيتشيني 

خط الوسط: جويديس، باريخو، كوكلين، سولير 

خط الهجوم: جاميرو، رودريجو
رابط Copa del Rey مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا لايف لاين برشلونة بث حي جودة متعددة نهائي كأس الملك

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا