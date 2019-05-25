رابط Copa del Rey مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا لايف لاين برشلونة بث حي جودة متعددة نهائي كأس الملك

مارسيلينو المدير الفني لفالنسيا سيدفع بالقوة الضاربة أمام برشلونة، والاعتماد على طريقته (4-4-2) بالتشكيلة التالية:



حراسة المرمى: خاومي



خط الدفاع: جايا، باوليستا، جاراي، بيتشيني



خط الوسط: جويديس، باريخو، كوكلين، سولير



خط الهجوم: جاميرو، رودريجو



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