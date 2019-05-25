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بشرى تنهار من البكاء وتصف "رامز" بـ "الشيطان"

السبت 25/مايو/2019 - 07:52 م
بشرى تنهار من البكاء وتصف رامز بـ الشيطان
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مريم الشريف
 
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إنهارت الفنانة بشرى، من البكاء بعدما كشف لها الفنان رامز جلال، عن المقلب وخلع قناع الغوريلا عن رأسه، وعلقت "بشرى" قائلة: "حرام عليك، والله ما فيش صحة مش عارفة أتلم على أعصابى دلوقتى، انت شيطان، بقى كلى كسور، والشرايح على حسابك".


وقال "رامز" خلال برنامجه "رامز فى الشلال" المعروض على قناة MBC مصر، ساخرا: "هى دى رئيس مهرجان الجونة"، وعلقت "بشرى" ساخرة، بأن الكل سيفرح فيها ومن ضمنهم الفنانة أنجلينا جولى، عقب هذا المقلب.
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