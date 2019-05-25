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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

السبت 25/مايو/2019 - 07:48 م
التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج
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الفجر الرياضي
 
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تواجد مانويل نوير في تشكيل بايرن ميونيخ أمام لايبزيج، اليوم السبت، في نهائي كأس ألمانيا، والذي سيقام على الملعب الأولمبي ببرلين.

وضمت تشكيلة البايرن كلًا من: نوير، كيميتش، سولي، هوميلز، ألابا، ألكانتارا، مارتينيز، جنابري، كومان، مولر، وليفاندوفسكي.

على الجانب الآخر، يبدأ لايبزيج بتشكيلة تضم كلًا من: جولاكسي، كلوستيرمان، كوناتي، أوربان، هالستينبيرج، آدمز، كامبل، سابيتزر، فورسبيرج، بولسن، وفيرنر.
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