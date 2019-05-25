التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج

تواجد مانويل نوير في تشكيل بايرن ميونيخ أمام لايبزيج، اليوم السبت، في نهائي كأس ألمانيا، والذي سيقام على الملعب الأولمبي ببرلين.





وضمت تشكيلة البايرن كلًا من: نوير، كيميتش، سولي، هوميلز، ألابا، ألكانتارا، مارتينيز، جنابري، كومان، مولر، وليفاندوفسكي.





على الجانب الآخر، يبدأ لايبزيج بتشكيلة تضم كلًا من: جولاكسي، كلوستيرمان، كوناتي، أوربان، هالستينبيرج، آدمز، كامبل، سابيتزر، فورسبيرج، بولسن، وفيرنر.