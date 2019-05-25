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إبراهيم عيسى: الملك فاروق كان أهلاويًا

السبت 25/مايو/2019 - 07:49 م
إبراهيم عيسى: الملك فاروق كان أهلاويًا
إبراهيم عيسى
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحديث على أن نادي الزمالك كان ناديًا خاصًا بالإنجليز والخواجات والملك فاروق، أمر غير صحيح وغير دقيق.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "صحصح وصحح"، المذاع على نجوم "أف أم"، مساء السبت، أن مؤسس نادي الزمالك كان بلجيكيًا، وكان من خصوم الإنجليز، وتم إنشائه من أجل مواجهة الإنجليزي بشكل مباشر، وبعد ذلك أصبح ناديًا مختلطًا لأنه كان يقبل المصريين والأجانب من كافة الجنسيات.

وتابع "عيسى" أن نادي الجزيرة كان ناديًا للإنجليز فقط حتى معاهدة 1936، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عمل على إغلاقه، رغم وجود المصريين به.

ولفت إلى أن نادي الزمالك كان يسمى بنادي الملك فاروق، لأن الملك قام بمشاهدة مباراة هزم فيها الزمالك الأهلي، فسمي بنادي فاروق تيمنًا به، رغم أن الملك كان أهلاويًا.
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