الفريق البرهان: نشكر مصر ودول الخليج لمساندتها السودان وشعبه

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قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنه ليس هناك علاقات مع أي دول تضر بمصالح مصر ودول الخليج.



ووجه البرهان، خلال لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، شكره لدول الخليج ومصر لمساندتهما السودان وشعبه.



وفي سياق آخر أكد، أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية باليمن ضد ميليشيا الحوثي.