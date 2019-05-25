LIVE HD SPAIN FINAL CUP BARCELONA LIVE VS VALENCIA
السبت 25/مايو/2019 - 06:34 م
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LIVE HD SPAIN FINAL CUP BARCELONA LIVE VS VALENCIA
ألقت الشرطة الإسبانية اليوم السبت، القبض على 23 مشجعا بسبب أعمال الشغب قبل ساعات قليلة من نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بين برشلونة وفالنسيا.
LIVE HD SPAIN FINAL CUP BARCELONA LIVE VS VALENCIA
واضطرت الشرطة للتدخل للحيلولة دون تصاعد أعمال العنف بين الجماهير في منطقة نيرفيون بإشبيلية وألقت القبض على 23 مشجعا.
LIVE HD SPAIN FINAL CUP BARCELONA LIVE VS VALENCIA
وأسفرت المواجهات عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات طفيفة، أثناء عملية اعتقال المشجعين حيث عثر مع بعضهم على أدوات حادة.
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