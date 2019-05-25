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قائمة اللاعبين الناشطين بالبطولات الأجنبية المدعوين لتربص المنتخب الوطني

السبت 25/مايو/2019 - 06:36 م
قائمة اللاعبين الناشطين بالبطولات الأجنبية المدعوين لتربص المنتخب الوطني
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محمد وليد الجموسي
 
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كشف الناخب الوطني الان جيراس عن قائمة اللاعبين التونسيين الناشطين في البطولات الأجنبية المدعوين لتربص المنتخب من 1 الى 11 جوان استعدادا لكان مصر 2019 و ضمت القائمة كل من :
فاروق بن مصطفى – معز حسن – محمد دراغر – رامي البدوي – ياسين مرياح – ديلان براون – أسامة الحدادي – علي معلول – نادر الغندري – الياس السخيري – فرجاني ساسي – نعيم السليتي – بسام الصرارفي – سيف الدين الخاوي – يوسف المساكني-وهبي الخزري و فخر الدين بن يوسف.
و سيعقد الناخب الوطني الان جيراس ندوة صحفية يوم الخميس 30ماي لتقديم كل التفاصيل حول القائمة و حول التحضيرات المنتظرة استعدادا للكان.
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