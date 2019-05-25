قائمة اللاعبين الناشطين بالبطولات الأجنبية المدعوين لتربص المنتخب الوطني

كشف الناخب الوطني الان جيراس عن قائمة اللاعبين التونسيين الناشطين في البطولات الأجنبية المدعوين لتربص المنتخب من 1 الى 11 جوان استعدادا لكان مصر 2019 و ضمت القائمة كل من :

فاروق بن مصطفى – معز حسن – محمد دراغر – رامي البدوي – ياسين مرياح – ديلان براون – أسامة الحدادي – علي معلول – نادر الغندري – الياس السخيري – فرجاني ساسي – نعيم السليتي – بسام الصرارفي – سيف الدين الخاوي – يوسف المساكني-وهبي الخزري و فخر الدين بن يوسف.