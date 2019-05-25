شيخ الأزهر: الحضارة الحديثة تتاجر بجسد وجمال وكرامة المرأة
السبت 25/مايو/2019 - 06:36 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الحضارة الحديثة تتاجر بجسد وجمال وكرامة المرأة، وتتعامل معها كمادة فقط لتحقيق الربح المادي.
وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الإسلام أحل للمرأة دون الرجل استخدام الذهب والحرير، وأستثنى الإسلام استخدام الرجل للحرير من خلال النوم عليه، إذا كانت زوجته تنام عليه، وهذا من أجل إرضاء الزوجة، معقبًا: "لإرضاء الزوجة جعل الحرام حلالًا".
وأشار إلى أن القوامة ليس بها أي معنى من التسلط، بل على العكس تمامًا تضمن الشورى والتشاور بين الزوجين، مضيفًا أن القومة لا تعني أفضلية الرجل على المرأة على وجه الإطلاق.
وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الإسلام أحل للمرأة دون الرجل استخدام الذهب والحرير، وأستثنى الإسلام استخدام الرجل للحرير من خلال النوم عليه، إذا كانت زوجته تنام عليه، وهذا من أجل إرضاء الزوجة، معقبًا: "لإرضاء الزوجة جعل الحرام حلالًا".
وأشار إلى أن القوامة ليس بها أي معنى من التسلط، بل على العكس تمامًا تضمن الشورى والتشاور بين الزوجين، مضيفًا أن القومة لا تعني أفضلية الرجل على المرأة على وجه الإطلاق.
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