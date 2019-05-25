HDمشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا HD
السبت 25/مايو/2019 - 06:29 م
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HDمشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا HD
ألقت الشرطة الإسبانية اليوم السبت، القبض على 23 مشجعا بسبب أعمال الشغب قبل ساعات قليلة من نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بين برشلونة وفالنسيا.
HDمشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا HD
واضطرت الشرطة للتدخل للحيلولة دون تصاعد أعمال العنف بين الجماهير في منطقة نيرفيون بإشبيلية وألقت القبض على 23 مشجعا.
HDمشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر 25-5-2019 كأس ملك إسبانيا HD
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