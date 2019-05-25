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شيخ الأزهر: المساواة بين الرجل والمرأة بشكل كامل "ظلم"

السبت 25/مايو/2019 - 06:38 م
شيخ الأزهر: المساواة بين الرجل والمرأة بشكل كامل ظلم
شيخ الأزهر
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كساب أحمد
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، إن الإسلام يعفي المرأة من الصلاة في حالات معينة بشكل شبه شهري، في حين أن الرجل لا يعفى من الصلاة، حتى إذا كان مريضًا، وعليه أن يؤدي الصلاة حتى إذا لم يستطيع، إلا بعينه.

وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن المساواة بين الرجل والمرأة بشكل كامل فيها ظلم للمرأة، لأن المرة غير قادرة بدنيًا أو بسبب بعض الظروف على مجاراة الرجل في بعض الأعمال.

وأشار إلى أن الإسلام أوجب بشكل فوري فك أسر النساء في الحروب، وإبدالهن بغيرهن من الأسرى في أقرب وقت، لافتَا إلى أنه لا يوجد دين يحفظ حقوق المرأة مثل الإسلام.
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