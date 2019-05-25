جميلة الشيحي : لن أعيش في جلباب "زينب زوجة سليمان الأبيض"

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قالت الممثلة جميلة الشيحي في تصريح لاذاعة الجوهرة أنها سعت إلى الخروج من شخصية "زينب " التي التصقت بها على امتداد سنوات عديدة بفضل نجاح سيتكوم "شوفلي حل" مؤكدة أنه دور ساهم في شهرتها وأنها ستبقى مدينة لـ"زينب" غير أنها تسعى إلى الخروج من شخصية زوجة "سليمان الأبيض" وخوض تجارب جديدة موضحة أن تكوينها المسرحي يسمح لها باستغلال أي فرصة تتاح لها وتقديم الإضافة في اي تجربة تخوضها.