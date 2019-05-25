منوبة : ايقاف نادل بمقهى في الجديدة من أجل الاشتباه في الانتماء لتنظيم ارهابي

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني في طبربة من ولاية منوبة عشية اليوم السبت من إيقاف شاب بحي النجاة في منطقة الجديدة من اجل تهمة الاشتباه في الانتماء الى تنيظم ارهابي حسب ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر أنه على إثر قيام الشاب وهو نادل بمقهى بنشر صوره على صفحة التواصل الاجتماعي وهو حامل لمسدّس ناري وسيوف وممسك براية التوحيد برفقة منتمين للتيّار السّلفي تمّت مداهمة مسكنه عشية اليوم باذن من النيابة العمومية وحجز المسدس الذي تبيّن أنّه لعبة حديدية وراية التوحيد فيما تخلص من السيوف بعد

الالقاء بها في وادي "شافرو" المجاور للحي اثناء المداهمة.

وباستشارة النيابة العمومية تمّ الاذن بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الفرقة في انتظار إحالته على التحقيق واتخاذ الاجراء القانوني اللازم في حقه .