داعية إسلامي يوضح حكم التبرع بالنخاع الشوكي

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أوضح الداعية الإسلامي السيد عبد الباري، حكم التبرع بالنخاع الشوكي من ابن لـ ابيه.



وقال عبد الباري، خلال تقديمه برنامج "إنسانيات" المذاع على فضائية "صدي البلد"، مساء السبت، إن التبرع محمود ولا يوجد أي حرج في هذا كونه ينقذ نفسًا بشرية.



وأضاف أن إجازة التبرع مشروطة بعدم التأثر بالسلب على المتبرع وهذا يرجع إلي رأي الأطباء، مستدلًا بقول الله تعالي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

