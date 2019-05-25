داعية إسلامي يوضح حكم التبرع بالنخاع الشوكي
السبت 25/مايو/2019 - 06:25 م
داليا الحسين
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أوضح الداعية الإسلامي السيد عبد الباري، حكم التبرع بالنخاع الشوكي من ابن لـ ابيه.
وقال عبد الباري، خلال تقديمه برنامج "إنسانيات" المذاع على فضائية "صدي البلد"، مساء السبت، إن التبرع محمود ولا يوجد أي حرج في هذا كونه ينقذ نفسًا بشرية.
وأضاف أن إجازة التبرع مشروطة بعدم التأثر بالسلب على المتبرع وهذا يرجع إلي رأي الأطباء، مستدلًا بقول الله تعالي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وقال عبد الباري، خلال تقديمه برنامج "إنسانيات" المذاع على فضائية "صدي البلد"، مساء السبت، إن التبرع محمود ولا يوجد أي حرج في هذا كونه ينقذ نفسًا بشرية.
وأضاف أن إجازة التبرع مشروطة بعدم التأثر بالسلب على المتبرع وهذا يرجع إلي رأي الأطباء، مستدلًا بقول الله تعالي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
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