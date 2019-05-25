سيدي بوزيد : تعرف على النسبة النهائية لتصويت الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد
السبت 25/مايو/2019 - 06:23 م
محمد وليد الجموسي
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بلغ العدد النهائي للامنيين والعسكريين الذين أدلوا اليوم السبت باصواتهم في الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد إلى حين غلق مكاتب الاقتراع في الساعة الرابعة بعد الظهر 35 شخصا وذلك من جملة 261 مرسّما في سجل الانتخابات اي بنسبة بلغت 13 فاصل 41 بالمائة حسب ما أكّده نبيل جلّالي المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات في تصريح لمراسل (وات).
ويذكر أن بوجمعة مشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في سيدي بوزيد قد ذكر في تصريح سابق لمراسل (وات) أن عدد الناخبين بلغ إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر 26 شخصا أي بنسبة 9 فاصل 96 بالمائة من جملة المسجّلين.
وتنطلق يوم غد الاحد عملية تصويت المواطنين لاختيار أعضاء مجلس بلدية السوق الجديد الذي يتركب من 18 عضوا وتتنافس للفوز بعضويته 10 قائمات منها 3 حزبية و7 مستقلة
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