نضال السعدي : تلقيت عرضا لبطولة سلسلة أمريكيّة .. ولكن!!

أكّد الممثل نضال السعدي في تصريح لاذاعة موزاييك ، أنّه تلقى عرضا منذ شهرين من مخرج أمريكي لتقديم دور رئيسي في سلسلة ''هوم لاند'' في الموسم الثامن.

وأوضح أنّ منتج العمل شاهده في مهرجان مراكش حيث تحصل على جائزة عن فيلم "ولدي" وأعجب به، لكن لم يتم التقدم كثيرا في هذا المشروع بعد أن اعترضتهم مشكلتين الأولى عدم إتقانه للغة "الباشتو" والثانية أنّ لون بشرته لا يتطابق مع لون من سيمثلان والده وشقيقه في العمل.