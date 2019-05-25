محافظ الشرقية يتابع أعمال رفع القمامة والمخلفات من مقلب الفدان بمنيا القمح





يواصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، متابعته؛ لمجهودات رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارتي البيئة والنظافة بالديوان العام لرفع أكوام القمامة المتراكمة بمقلب الفدان بمنيا القمح ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء اليوم وهو اليوم الثالث للحمله من رفع ٤٦٤ طن و٧٤٠ كيلو قمامة ومخلفات بناء من المقلب باستخدام معدات ولوادر المركز.يأتى هذا تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة الشرقية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.وتواصل الحملة أعمالها لحين الانتهاء من رفع كومات القمامة المتراكمة في أرض الفدان والنقل الأمن لها إلي المدفن الصحي بالخطارة حفاظا علي البيئة وصحة المواطنين.