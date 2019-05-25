عاجل.. السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.



