عاجل.. السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان
السبت 25/مايو/2019 - 06:09 م
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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