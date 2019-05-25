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عاجل.. السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان

السبت 25/مايو/2019 - 06:09 م
عاجل.. السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان
أرشيفية
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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