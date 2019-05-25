محافظ كفر الشيخ يحيل 5 موظفين بإدارة شباب الحامول للتحقيق





كما تبين بالمرور على مركز شباب السحايت أن مبنى مركز الشباب منهار وأيل للسقوط وتم استئجار شقه بالقرية كمقر إدارى للعاملين بمركز الشباب، وجود ملعب نجيل صناعى بجوار الطريق العام تتراكم القمامة امامه وبجواره، وجود ملعب ترابى ملاصق لملعب النجيل الصناعى حيث تتراكم به القمامة بشكل فج وقيام الوحدة الصحية بوضع صناديق للقامة بداخل الملعب.



بالتواصل مع إدارة شباب الحامول أفادت بصدور قرار إزالة للمبنى الإدارى لمقر مركز شباب السحايت، تم تخصيص مساحة ١٢٨٥٠م املاك دولة لإنشاء ملاعب لمركز شباب السحايت بالقرار رقم (١٠٦١١) تم تقسيمها لقطعتين الأولى (١١٢٠٠)م لإنشاء ملعب كبير والأخرى (١٦٥٠)م مقام عليه ملعب النجيل الصناعى، وذلك بناء على تقرير المتابعة الميدانية طبقًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.



كلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مدير الشئون القانونية، مدير مديرية الصحة، بتلاقى الملاحظات الوارده فى التقرير خلال اسبوع على الاكثر وعرض النتائج عليه شخصيًا، مؤكدًا على محاسبة المقصرين.





أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 5 موظفين بإدارة شباب الحامول للتحقيق لانصرافهم عن العمل دون سند قانونى، كما تبين انه بالمرور على قرية السحايت بالحامول وجود تراكمات للقمامة بمناطق متفرقة بجوار منطقة المقابر وملعب الشباب بالقرية، وجود مصرف مار بالقرية يوجد به تجمعات للقمامة، وجود مبنى جمعية زراعية تحت الإنشاء مجاور لمبنى الوحده المحلية، بعض شوارع القرية بدون رصف وتحتاج تمهيد ورفع كفاءة.وأظهر تقرر التفتيش المالى والإدارى، وجود بعض بيارات الصرف الصحى بدون غطاء، بعض أعمدة الكهرباء تحتاج رفع كفاءة، عدم وجود كشافات إنارة، ووجود تراكمات للقمامة على الطريق بقرية رقم 4 وبمدخل القرية بالإضافة لوجود بيارة صرف صحى بدون غطاء، وبالمرور على الوحدة الصحية بالقرية تبين عدم وجود أحد العاملين بمقر الوحدة الصحية باستثناء ممرضة، (ا، ا)، وعامل خدمات (ي، ع)، مما ادى لتعذر الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف نظرا لعدم وجود أحد وتم عمل محضر اثبات حالة وتوقيع الممرضة والعامل عليه.