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الأهلي: لو مر جوارديولا بنفس ظروفنا لحصد المركز الرابع

السبت 25/مايو/2019 - 06:06 م
الأهلي: لو مر جوارديولا بنفس ظروفنا لحصد المركز الرابع
جوارديولا
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الفجر الرياضي
 
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أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لو قاد الأحمر في الظروف الحالية لحصد المركز الرابع.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية "اتحاد الكرة أجل للزمالك عدد كبير من المباريات بعكس ما حدث مع الأهلي وتم ضغطنا بشكل كبير لأكثر من 7 مرات على مدار الموسم".

أضاف مدير الكرة بالأهلي :" بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الحالي من إصابات وأزمات".

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