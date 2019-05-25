الأرصاد تحذر .. أمطار غزيرة على مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المركز بالسكان ضرورة أخد الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من وجود سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة، يصاحبها تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه محافظتي العيص ووادي الفرع ويبدأ في الواحدة والنصف ظهرا، ويستمر حتى السابعة مساء.

كما نبهت الأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمخواة, وبني حسن, وقلوة, والحجرة, والقرى, وغامد الزناد, والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.