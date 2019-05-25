أعلن نادي باريس سان جرمان الذي احتفظ هذا الموسم بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخل حتى 2021، وذلك غداة انتهاء منافسات الدوري.



وأعرب النادي الباريسي في بيان عن "سروره لإعلان تمديد عقد توماس توخل لموسم إضافي. المدرب الألماني سيبقى بالتالي مرتبطاً بنادي العاصمة حتى 30 يونيو (حزيران) 2021".



وتولى توخل (45 عاماً) تدريب الفريق في صيف 2018، وحقق معه نتائج متفاوتة هذا الموسم، شملت الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، وتكرار خيبة الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.