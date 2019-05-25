980 مليون دولار صادرات البرازيل للدول العربية في أبريل الماضي

سجلت قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية خلال الشهر الماضي، حققت نمو 40.3 %، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبإجمالي حوالي 2.7 مليون طن.





وتشير آخر الأرقام الصادرة عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إلى أن شهر أبريل 2019 يعد من أفضل الأشهر التي يتم فيها تصدير البضائع من البرازيل منذ عام 2014.





وأوضحت الغرفة، أن 282.7 ألف طن من الصادرات البرازيلية بقيمة 239.15 مليون دولار ذهبت إلى دولة الإمارات، في حين تم تصدير ما مجموعه 249.28 ألف طن بقيمة 177.2 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية.





وبلغ مجموع الصادرات إلى مصر 183 ألف طن بقيمة 92.8 مليون دولار، أما إجمالي البضائع التي تم تصديرها إلى سلطنة عمان والبحرين بلغت 801.23 ألف طن بقيمة 63.49 مليون دولار و535.75 ألف طن بقيمة 51.7 مليون دولار على التوالي خلال نفس الفترة.





واشتملت أبرز الصادرات البرازيلية إلى العالم العربية في شهر أبريل 2019 على اللحوم، والذرة، وسكر البنجر، ومنتجات خامات الحديد ومركزاتها، والطائرات، والأقمار الصناعية، والأبقار الحية واللحم البقري، والقهوة، والزيوت البترولية، وزيت فول الصويا.