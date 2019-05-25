وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية منذ قليل.. والداخلية تكشف التفاصيل والأسباب
السبت 25/مايو/2019 - 04:50 م
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شهدت قرية سبعة بحري التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان احدث مؤسفة منذ قليل بسبب حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا.
مشاجرة بالأسلحة في أسوان
تلقت الأجهزة الأمنية منذ قليل إخطاراً يفيد بمقتل ثلاثة أشخاص في مشاجرة عائلتين بالقرية السابق ذكرها، وإصابة آخرين وعلى الفور تم الدفع بعدد من رجال الأمن وفرض كردون أمني على المكان لمنع تجدد الإشتباكات.
كما تم نقل جثث المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث اشارت التحريات الأولية أن المشاجرة قد وقعت بسبب خلافات قديمة بين العائلتين ولكنها تجددت اليوم.
وعل الفور تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة والتصريح بدفن الجثث.
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