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مارسيلو: مدرب بازل هدد محمد صلاح بسبب الصيام

السبت 25/مايو/2019 - 04:59 م
مارسيلو: مدرب بازل هدد محمد صلاح بسبب الصيام
صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أكد اللاعب التشيلي، مارسيلو دياز، إنه لم يكن يتوقع أن يصل محمد صلاح إلى ما هو عليه اليوم.

ولعب دياز مع صلاح في فريق بازل السويسري في عام 2012 ، حيث انضم الثنائي لصفوف الفريق في نفس العام.

وقال مارسيلو دياز لصحفية encancha: "علاقتي جيدة بمحمد صلاح وبيننا صداقة حيث أننا حضرنا إلى بازل في 2012، ولم أتوقع أن يكون ما هو عليه في الوقت الحالي".

وأضاف دياز عن واقعة حدثت لمحمد صلاح بسبب شهر رمضان: "أتذكر عندما قام مدرب بازل بتهديد صلاح بسبب شهر رمضان، حيث قال له إن لم تأكل أو تشرب فإنك لن تلعب".
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